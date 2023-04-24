شكرا لقرائتكم خبر عن عوض تاج الدين: مبادرة إنهاء قوائم الانتظار أنجزت عددا كبيرا من العمليات الجراحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، أن المبادرة الرئاسية لقوائم الانتظار تعمل بشكل جيد حتى الآن، وتنجز أعدادا كبيرة من العمليات الجراحية.

وقال الدكتور عوض تاج الدين - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - "إن الرئيس عبدالفتاح السيسي خصص مليار جنيه إضافية للقضاء على قوائم الانتظار، وأن الأولوية للعمليات الحرجة"، موضحا أن المبادرة رفعت المعاناة عن الملايين من المصريين وأسرهم، وتستمر المبادرة إلى حين الانتهاء من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمختلف محافظات الجمهورية.

وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت الانتهاء من إجراء مليون و659 ألفا و672 عملية جراحية، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها في شهر يوليو عام 2018.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تابعت أكثر من 39 ألفا و283 حالة، بعد إجراء العمليات، للتأكد من جودة الخدمة المقدمة للمرضى، وذلك خلال الفترة من يناير الماضي إلى منتصف أبريل الجاري، بالإضافة إلى استقبال 91 ألفا و708 اتصالات من مرضى قوائم الانتظار، خلال الفترة ذاتها، عبر الخط الساخن المخصص للمبادرة.