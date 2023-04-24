شكرا لقرائتكم خبر عن ما خطوات الاستفادة من مشروع البتلو؟ والان مع تفاصيل الخبر
وفى التقرير التالى نتعرف على خطوات الاستفادة من المشروع القومى للبتلو.
1- التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعى مصرى أو بنك أهلى مصرى .
2- التواصل الإلكترونى مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتساب (01558626681- 01558626682).
3- يتم معاينات حظائر المستفيدين من قبل وزارة الزراعة والبنك الممول الزراعى المصرى أو الأهلي المصري للتأكد من وجود مكان مناسب ومساحة كافية للتربية والإيواء.
4-التأمين على الرؤوس فى صندوق التأمين على الثروة الحيوانية وبنسبة مخفضه فور استلام المستفيد لها.
5- تكثيف المتابعات الميدانية على المستفيدين من قبل قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية لدراسة أى مشكلات محتملة على أرض الواقع والعمل على حلها وتذليلها.