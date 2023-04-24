شكرا لقرائتكم خبر عن ما خطوات الاستفادة من مشروع البتلو؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يساهم مشروع البتلو بشكل كبير فى سد الفجوة الغذائية وتوفير اللحوم الحمراء بالأسواق للقضاء على جشع التجار وخدمة صغار المربين، فهناك جهود كبيرة اتخذتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لزيادة الإنتاجية من اللحوم، منها الاهتمام بالرعاية والخدمات البيطرية وحملات تحصين الماشية، بإلإضافة لعقد الندوات الإرشادية والتثقيفية للمربين لسد الفجوة فى اللحوم الحمراء عن طريق تشجيع تسمين للبتلو بدلا من ذبح العجول الصغيرة.

وفى التقرير التالى نتعرف على خطوات الاستفادة من المشروع القومى للبتلو.

‎1- التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعى مصرى أو بنك أهلى مصرى .

‎2- التواصل الإلكترونى مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتساب (01558626681- 01558626682).

‎3- يتم معاينات حظائر المستفيدين من قبل وزارة الزراعة والبنك الممول الزراعى المصرى أو الأهلي المصري للتأكد من وجود مكان مناسب ومساحة كافية للتربية والإيواء.

‎4-التأمين على الرؤوس فى صندوق التأمين على الثروة الحيوانية وبنسبة مخفضه فور استلام المستفيد لها.

‎5- تكثيف المتابعات الميدانية على المستفيدين من قبل قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية لدراسة أى مشكلات محتملة على أرض الواقع والعمل على حلها وتذليلها.