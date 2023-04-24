شكرا لقرائتكم خبر عن النقل تنفذ تطوير الطريق الدولى الساحلى بطول 800 كيلو متر.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ وزارة النقل مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من دمياط حتى جمصة/ المنصورة الجديدة/ حتى حدود محافظة الدقهلية بطول 57 كم "مرحلة أولى"، حيث يتم تنفيذ طريق الخدمة الخرساني بعرض 12 مترا بحيث يصبح الطريق في هذه المسافة 6 حارات بكل اتجاة، (3 حارات للطريق الرئيسي و3 حارات للرصف الخرساني يخصص للشاحنات، لمواجهة زيادة عدد الشاحنات على الطرق والحمولات الثقيلة).

ويتم بالمرحلة الأولى إنشاء 18 عملا صناعيا فى الاتجاهين على طريق الخدمة، منها كوبري البستان على النيل، والذي يشمل إنشاء كوبري توسعة بطول 1600 متر، وعرض 17 مترا، بعدد 4 حارات مرورية في كل اتجاه.

كما يتم رفع كفاءة 7 قطاعات في المسافة من مطروح حتى السلوم بطول 140 كم، بالإضافة إلى إنشاء محور جديد جنوب الضبعة بطول 42 كم.

يأتى تطوير هذه القطاعات في اطار تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتطوير الطريق الدولي الساحلى من بورسعيد إلى السلوم بطول 800 كم، لكونه الطريق الرئيسي للموانئ البحرية المصرية على البحر المتوسط (دمياط - بورسعيد - الإسكندرية).

ويمر الطريق بـ7 محافظات هي: دمياط ، بورسعيد ، الدقهلية ، كفر الشيخ ، البحيرة ، الإسكندرية ومطروح ، والمناطق الصناعية في بورسعيد ودمياط الجديدة وجمصة و مطوبس بكفر الشيخ، والمدن الجديدة مثل دمياط الجديدة والمنصورة الجديدة ورشيد الجديدة.

ويتم تطوير الطريق ليصبح 6 حارات بكل اتجاة منها 3 حارات للرصف الخرساني يخصص للشاحنات لمواجهة زيادة عدد الشاحنات على الطرق والحمولات الثقيلة.