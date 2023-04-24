شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: تخصيص مشرف لكل 46 حاجا من حجاج الجمعيات الأهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن تخصيص مشرف لكل 46 حاجا من أعضاء الجمعيات الأهلية من أصحاب الخبرات الإشرافية المتميزة المشهود لهم بحسن الأداء والذين اجتازوا كافة الاختبارات سواء الإدارية أو الدينية أو النفسية أو الصحية والذين لا يزيد أعمارهم على 55 عامًا، بخلاف البعثة الإشرافية لوزارة التضامن الاجتماعي.

كانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى قد وجهت بتوفير أوجه الرعاية الكاملة لحجاج الجمعيات الأهلية طوال فترة إقامتهم في المملكة العربية السعودية لأداء مناسك فريضة الحج، أيضا التعاقد على أماكن مميزة لإقامة حجاج بيت الله، كما سيتم تشكيل لجان من المشرفين المرافقين لحجاج الجمعيات بهدف توفير كافة الخدمات وتذليل أي عقبات تواجههم طوال فترة تأدية المناسك، لافتة إلى أن الوزارة حريصة على توفير أفضل الخدمات المتميزة لحجاج الجمعيات، وتم تكليف مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج بإنهاء كافة التعاقدات الخاصة برحلة الحج .

ووضعت وزارة التضامن عددًا من الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج هذا العام منها، أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب، ومسدد الاشتراك السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتسبًا، وأن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل 1/1/2023م، ولم يوقع على الجمعية أو المؤسسة أى جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائى، كما لم يسبق للمتقدم الراغب فى أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته، ويتم التحقق من الحجاج الفائزين فقط من خلال شهادة التحركات.

وجدير بالذكر أن أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العمل الأهلي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج، كان قد أشار إلى أنه تم التعاقد على الفنادق لإقامة حجاج الجمعيات الأهلية بالمملكة العربية السعودية طوال فترة اقامتهم بالسعودية لأداء مناسك الفريضة، كما تم تخصيص خط ساخن للرد على استفسارات المتقدمين على رقم (0237619909)، لافتا إلى أن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وجهت بتوفير أوجه الرعاية الكاملة لحجاج الجمعيات الأهلية.