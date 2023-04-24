شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حجم صادرات مصر الزراعية منذ بداية العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر
وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:
1- أهم الصادرات الزراعية هي "الموالح، البطاطس، البصل الطازج، البطاطا، رمان، ثوم، فراولة، فاصوليا، جوافة".
2- بلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليون و302 ألف طن.
3- تصدير 456 ألف طن من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح.
4- تم تصدير ما يقرب من 198 ألف طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات.
5- احتلت الفاصوليا المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 48 ألف طن.
6- احتلت البطاطا المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 48 ألف طن.
7- احتلت صادرات مصر من الفراولة المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 23 الف طن.
7- احتلت صادرات مصر من الثوم المركز السابع بإجمالي 12 الف طن.
8- جاء في المركز الثامن الجوافة بإجمالي 7 الاف طن.
9- حصل الرمان على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 4 آلاف طن.