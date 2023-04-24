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تعرف على حجم صادرات مصر الزراعية منذ بداية العام الجارى

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القاهرة - سامية سيد - بلغ حجم الصادرات الزراعية المصرية حوالي 2 مليون و506 آلاف طن من المنتجات خلال الفترة من أول يناير حتى أبريل 2023 بزيادة قدرها 230 ألف طن "10%" عن نفس الفترة من العام الماضي .

 

وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:

 

1- أهم الصادرات الزراعية هي "الموالح، البطاطس، البصل الطازج، البطاطا، رمان، ثوم، فراولة، فاصوليا، جوافة".

 

2- بلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليون و302 ألف طن.

 

3- تصدير 456 ألف طن من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح.

 

4-  تم تصدير ما يقرب من 198 ألف طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات.

 

5- احتلت الفاصوليا المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 48 ألف طن.

 

6-  احتلت البطاطا المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 48 ألف طن.

 

7- احتلت صادرات مصر من الفراولة المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 23 الف طن.

 

7- احتلت صادرات مصر من الثوم المركز السابع بإجمالي 12 الف طن.

 

8- جاء  في المركز الثامن الجوافة بإجمالي 7 الاف طن.

 

9-  حصل الرمان على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 4 آلاف طن.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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