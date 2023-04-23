شكرا لقرائتكم خبر عن بالتواريخ.. مواعيد النوات وتفاصيلها والظواهر الجوية المرتبطة حتى نهاية 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فصل الربيع يعتبر من الفصول المعروف عنها التقلبات الجوية الحادة والسريعة، ما بين ارتفاعات وانخفاضات ونشاط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة بعض الأحيان، وهى التى تعرف برياح الخماسين.

”الخليج 365” ينشر لقرائه فى السطور التالية، أبرز النوات المرتقبة حتى نهاية السنة، وذلك فى نقاط مبسطة كما يلى:

نوة "غسيل البلح" تأتى فى العشرة أيام الأولى من شهر سبتمبر، رياح، أمطار خفيفة.

2 نوة "الصليبية" تأتى فى النصف الأخير من شهر أكتوبر، وتستمر لمدة 3 أيام وتهب على المحافظة خلالها رياح غربية، ممطرة أحيانا

نوة " الخماسين "، 28 ابريل، يومين، رياح شرقية ساخنة، غير ممطرة

نوة " رياح النقطة " 15 يونيو، يومين، رياح شرقية ساخنة، غير ممطرة

نوة " المكنسة " تأتى فى 16 نوفمبر، تستمر 4 أيام، رياح شمالية غربية، شديدة المطر

نوة" باقى المكنسة "تأتى فى 22 نوفمبر، 4 أيام، رياح جنوبية غربية، ممطرة

نوة " قاسم "، 5 أيام تأتى 4 ديسمبر، رياح جنوبية غربية، عواصف شديدة وامطار

نوة" الفيضة الصغرى "تأتى 19 ديسمبر، 5 أيام، رياح شمالية غربية، ممطرة

نوة " عيد الميلاد " 28 ديسمبر، يومين، رياح غربية، شديدة المطر