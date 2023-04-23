شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كثيف على الحديقة الدولية بمدينة نصر فى ثالث أيام العيد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحديقة الدولية بمدينة نصر بالقاهرة، إقبالًا كثيف فى ثالث ايام العيد، حيث قامت الأسر بافتراش المسطحات الخضراء، كما حرص البعض على ركوب الطفطف الذى يجوب الحديقة.

وواصلت حدائق القاهرة استقبال زوارها فى ثالث أيام عيد الفطر المبارك، للاحتفال وسط المسطحات الخضراء، والاستمتاع بالطبيعة، كما شهدت الألعاب الترفيهية اقبال كبير من الأطفال.

وشهدت حديقة الحرية والصداقة بالزمالك، المطلة على النيل، اقبال من الجمهور، وما تضمه من تماثيل لعظماء الشعر والفن والاقتصاد وزعماء التحرر فى أمريكا الجنوبية والشاعر الروسى ألكسندر بوشكين والشاعر والاديب الكازاخستانى اباى والفكر الافغانى جمال الدين الافغانى وأمير الشعراء احمد شوقى وحافظ ابراهيم وطلعت حرب رائد الاقتصاد فى مصر والشهيد عبدالمنعم رياض. .

وتم إعداد برامج ترفيهية للأطفال منها فقرات الدي جي والأراجوز وقطار الطفطف، كما استقبلت حديقة الحيوان المصغرة بالحديقة الأطفال وكذلك مدينتى الألعاب الترفيهية بالحديقة والألعاب المائية.



إقبال المواطنين



الأسر فى الحديقة الدولية



الحديقة الدولية



المواطنون فى الحديقة الدولية



تواجد الأسر مع أطفالهم