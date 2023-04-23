شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يطمئن على توافر الأدوية وانضباط العمل بمستشفيات البدرشين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، انتظام العمل بمستشفى الحوامدية العام ومستشفى البدرشين المركزي، ثالث أيام عيد الفطر المبارك، وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، برفع حالة الاستعداد بالمستشفيات ومرفق الإسعاف على مستوى المحافظة والتأكيد على توافر المستلزمات الطبية والأدوية بجميع المستشفيات والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير أي نواقص في الأدوية، أو مستلزمات طبية خلال فترة عيد الفطر المبارك.

وخلال الزيارة، تفقد نائب المحافظ أقسام الاستقبال والطوارئ والقسم الداخلي والعناية المركزة والعمليات للتأكد من مدى جاهزيتها للتعامل خلال إجازة عيد الفطر المبارك والاطمئنان على توافر الأدوية المستلزمات الطبية وانضباط الأطقم الطبية والعاملين.

واستمع النائب إلى المرضى وذويهم لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة، ووجه الأطقم الطبية بتوفير كل الرعاية الصحية لهم.

ومن ناحية أخرى، تفقد نائب المحافظ عددا من المخابز البلدية بمدينة البدرشين للتأكد من عدم وجود تلاعب في الأوزان وتوفير رغيف الخبز للمواطنين بجميع المخابز مطابق للمواصفات، مؤكدا أنه لن يتم السماح بأي تقصير أو تهاون في منظومة العمل تحقيقا للصالح العام.

وأجرى نائب المحافظ حوارا مع الأهالي للتعرف منهم على مدى رضاهم عن إنتاج رغيف الخبز وجودته فضلا عن التأكد من الالتزام بمواعيد التشغيل للمخابز.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة الميدانية محمود شنب رئيس مركز البدرشين والدكتورة داليا هيكل وكيل مديرية الصحة بالجيزة والدكتورة زينب مرزوق مدير الإدارة الصحية بالحوامدية والدكتور عبد العاطي اللهواني مدير عام مستشفى الحوامدية والدكتور محمود فريد مدير عام مستشفى البدرشين المركزي وأسامة شحاتة الجزار مدير إدارة التموين بالبدرشين.