شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يطمئن على توافر الأدوية وانضباط العمل بمستشفيات البدرشين.. صور والان مع تفاصيل الخبر
وخلال الزيارة، تفقد نائب المحافظ أقسام الاستقبال والطوارئ والقسم الداخلي والعناية المركزة والعمليات للتأكد من مدى جاهزيتها للتعامل خلال إجازة عيد الفطر المبارك والاطمئنان على توافر الأدوية المستلزمات الطبية وانضباط الأطقم الطبية والعاملين.
واستمع النائب إلى المرضى وذويهم لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة، ووجه الأطقم الطبية بتوفير كل الرعاية الصحية لهم.
ومن ناحية أخرى، تفقد نائب المحافظ عددا من المخابز البلدية بمدينة البدرشين للتأكد من عدم وجود تلاعب في الأوزان وتوفير رغيف الخبز للمواطنين بجميع المخابز مطابق للمواصفات، مؤكدا أنه لن يتم السماح بأي تقصير أو تهاون في منظومة العمل تحقيقا للصالح العام.
وأجرى نائب المحافظ حوارا مع الأهالي للتعرف منهم على مدى رضاهم عن إنتاج رغيف الخبز وجودته فضلا عن التأكد من الالتزام بمواعيد التشغيل للمخابز.