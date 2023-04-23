شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تضبط وتزيل تعديات على الأراضى الزراعية ثالث أيام العيد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مواصلة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والتصدي بكل حزم لأي أعمال بناء مخالف خلال أيام عيد الفطر المبارك، وعدم التهاون مع أى مخالفة بكل مراكز ومدن وأحياء المحافظة، وتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة وردع أي مخالف.

وفي هذا الصدد، تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تواجد الأجهزة التنفيذية خلال إجازة عيد الفطر المبارك ومواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، حيث قام مركز ومدينة أوسيم بإزالة مخالفة على مساحة (80 مترا) بمدينة أوسيم إلي جانب إزالة أسوار على مساحة (350 مترا) بقرية البراجيل حوض التقصيرة تعدي على الأرض الزراعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي مركز الصف، تم إزالة حالتين بمنطقة عرب حصار بحري وإزالة فورية لحالة في المهد على أرض زراعية بقرية أبو طماعة، وجميعها بالوحدة المحلية فى غمازة الصغرى.

كما تم إزالة بناء مخالف بمساحة 120 م2 مشيدة من بلوك الحجر الجيري بمنطقة روني بقرية القصر بمركز الواحات البحرية.

وفي حي الوراق تم إزالة للسقف المخالف بمنطقة الأرض الخضراء بالخلايفة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.