شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: الغطاء السحابى الآن على معظم الأنحاء يعطى شعورا أفضل بحالة الجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أن الغطاء السحابي الآن علي معظم الأنحاء قد يتساقط منه بعض الأمطار الخفيفه علي مناطق مختلفة من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وخليج السويس كما يحجب أشعة الشمس ليعطي شعور أفضل بحالة الطقس.

ويشهد اليوم الأحد ثالث أيام عيد الفطر المبارك، طقس مائل للبرودة صباحا ، مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ، مائل للدفء على السواحل الشمالية ، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، مائل للبرودة على أغلب الأنحاء .

ويتوقع أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ، وأمطار خفيفة على شمال وحنوب الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد: القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 18 درجة، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 21 درجة .

وانتهى فصل الشتاء الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26، وبدأ فصل الربيع قبل دقائق من نهاية يوم الإثنين 20 مارس ، وطوله: 92 يوم و 17 ساعة و 13 دقيقة.

وبعد الاعتدال الربيعي تستمر حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجياً ويواصل ميل أشعة الشمس في الزيادة فيزداد طول النهار تدريجياً وينقص طول الليل، في حين يحدث العكس في نصف الكرة الجنوبي حتى تصبح أشعة الشمس عمودية تماماً على مدار السرطان (23.5) درجة شمالاً حول يوم 21 من شهر يونية (الانقلاب الصيفي) فيحدث الصيف في نصف الكرة الشمالي، ويحدث الشتاء في نصف الكرة الجنوبي، وتصبح أحوال الكرة الأرضية خلال الانقلاب الصيفي.

ولتفسير سبب حدوث الفصول الأربعة، يأتى نتيجة وجود الشمس فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، فهذا المدار يعرف بدائرة البروج، ونتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وبالترتيب تكون الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف".