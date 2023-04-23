شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تؤكد لـ"أ ش أ" إجلاء المصريين من السودان وفق خطة تراعي سلامتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج سها جندي، أنها تتابع على مدار الساعة أوضاع الجالية المصرية بالسودان، وأنه سيتم إجلاء مواطنينا طبقا للخطة المعلنة والتي تراعي سلامة أبنائنا وفقا لأماكن تواجدهم وتطرح التحرك بأقصى درجات الحيطة والحظر.

وأوضحت وزيرة الهجرة - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد - أن السلطات المصرية تقوم بالتنسيق في هذا مع السلطات السودانية من أجل تنفيذ خطة الإجلاء وضمان أمن وسلامة مواطنينا.

ودعت سها جندي أبناء مصر المتواجدين خارج العاصمة الخرطوم بالتوجه إلى نقطتي التجمع التي تناولها بيان وزارة الخارجية المصرية الصادر صباح اليوم والذي أعيد نشره على صفحة وزارة الهجرة، ألا وهما:

1- مقر القنصلية العامة المصرية بمدينة بورسودان بولاية البحر الأحمر، ورقم خط الإتصال (٠٠٢٤٩٩٠٦٣٩٨٦٢١)

2- مكتب وادي حلفا القنصلي بمدينة وادي حلفا بولاية الشمالية، ورقم خط الإتصال (٠٠٢٤٩١١٦٦٠٤٠٣٣ - ٠٠٢٤٩١١٨١٦٢٦٧٩)، وذلك تمهيدا لإعادتهم إلى أرض الوطن.