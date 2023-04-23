شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 110 مخالفات تموينية لمخابز ومحال فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر
وأكد محافظ الجيزة على قيام الحملات التموينية بضبط 110 مخالفة تموينية خلال أول ثلاث أيام من إجازة عيد الفطر المبارك، حيث تنوعت المخالفات ما بين ضبط خبز غير مطابق للمواصفات والأوزان المحددة ومخابز مغلقه بدون اذن مسبق وعدم إعطاء بون صرف وعدم الإعلان عن اسعار السلع بمحال عامه وتلاعب في الارصدة وتجميع بطاقات صرف دعم تمويني.
وأشار إلى أنه تم ضبط 210 بطاقه صرف دعم تمويني بأحد المخابز بمدينة الحوامدية بالمخالفه وتم التحفظ عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.
وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والطب البيطري والصحة لتكثيف الحملات التموينية على الأسواق خلال اجازة العيد للتأكد من صحة الغذاء المطروح بالأسواق للمواطنين والاطمئنان على توافر السلع الغذائية وضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة حتى لا تحدث أي ممارسات احتكارية وغيرها من الممارسات السلبية واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالسلع والأسعار.
ولفت أن غرفه العمليات وإدارة الازمات تتلقي بلاغات وشكاوي المواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك للتعامل الفوري حيالها لضمان تقديم الخدمات للمواطنين علي أكمل وجه.