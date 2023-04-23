شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 110 مخالفات تموينية لمخابز ومحال فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة استمرار تكثيف الحملات التموينية على المخابز و الأسواق ومنافذ البيع ومحال بيع اللحوم والأسماك المحفوظة والطازجة والمملحة للتأكد من صلاحية وسلامة السلع المعروضة وجودتها ومطابقتها للمواصفات والإشتراطات الصحية فضلا عن توافرها بكميات وأصناف تلبي احتياجات المواطنين وضبط السلع المخالفة وغير الصالحة واتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وذلك خلال عيد الفطر المبارك.

وأشار اللواء أحمد راشد، إلى انتظام عمل 20 لجنة مشكلة تغطى قطاعات المحافظة بمديرية التموين للمرور علي المخابز البلدية والسياحية والبداليين التموينين ومنافذ بيع السلع للتأكد من أوزان ومواصفات الخبز المنصرف للمواطنين وضبط أي مخالفات.

وأكد محافظ الجيزة على قيام الحملات التموينية بضبط 110 مخالفة تموينية خلال أول ثلاث أيام من إجازة عيد الفطر المبارك، حيث تنوعت المخالفات ما بين ضبط خبز غير مطابق للمواصفات والأوزان المحددة ومخابز مغلقه بدون اذن مسبق وعدم إعطاء بون صرف وعدم الإعلان عن اسعار السلع بمحال عامه وتلاعب في الارصدة وتجميع بطاقات صرف دعم تمويني.

وأشار إلى أنه تم ضبط 210 بطاقه صرف دعم تمويني بأحد المخابز بمدينة الحوامدية بالمخالفه وتم التحفظ عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والطب البيطري والصحة لتكثيف الحملات التموينية على الأسواق خلال اجازة العيد للتأكد من صحة الغذاء المطروح بالأسواق للمواطنين والاطمئنان على توافر السلع الغذائية وضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة حتى لا تحدث أي ممارسات احتكارية وغيرها من الممارسات السلبية واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالسلع والأسعار.

ولفت أن غرفه العمليات وإدارة الازمات تتلقي بلاغات وشكاوي المواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك للتعامل الفوري حيالها لضمان تقديم الخدمات للمواطنين علي أكمل وجه.