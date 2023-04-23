شكرا لقرائتكم خبر عن النافورة الراقصة بحديقة الأزهر تجذب الزائرين فى ثالث أيام العيد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد حديقة الأزهر، بمحافظة القاهرة، اقبل ملحوظ من المواطنين ، للاستمتاع بالطبيعة الساحرة التى تتميز بها الحديقة فى ثالث أيام العيد، وسط أجواء طقس يسمح بالخروج والتنزه والاستمتاع بإجازة العيد .

وشهدت بوابات الحديقة توافد العائلات والأطفال ، فيما استقبلتهم الحديقة بتشغيل النافورة الراقصة التى تجذب العديد من الزوار لالتقاط الصور التذكارية والاستمتاع بأجواء العيد .

واستمتع الزوار بالجلوس على المساحات الخضراء الشاسعة بالحديقة ، فضلا عن التقاط الصور التذكارية الأطفال والكبار ، فضلا عن المناظر الطبيعية الخلابة التى تزينها بحيرة شاسعة مليئة بالاسماك الملونة التى جذبت الزوار .

وخصصت إدارة الحديقة عدد من المنافذ لبيع تذاكر الدخول وعلقت تعليمات إرشادية للزائرين عن الممنوعات، فيما شهدت البوابات تواجد أمنى مكثف وسيارة للشرطة لتأمين احتفالات المواطنين، وتمركز الأمن الإدارى على البوابات لتفتيش الحقائب قبل الدخول.

وحديقة الأزهر هى أشهر الحدائق التى أنشئت حديثا فى القاهرة وتقع فى الدراسة بالقرب من مشيخة الأزهر، ومساحتها 71 فدانا، فتتميز بالنفورات المائية والمطاعم المنتشرة بها والأعمدة الرخامية والإنارة المميزة، ويمكن منها مشاهدة منطقة الحطابة بمبانيها القديمة، حيث إنها ترتفع حوالى 40 مترا عن المناطق السكانية المجاورة لها، ويمكن اصطحاب الأطفال أقل من 4 سنوات مجانا.

وتعتبر حديقة الأزهر واحدة من أجمل الأماكن التى يمكنك زيارتها فى قاهرة المعز، حيث تكتسب تميزها من وجودها وسط العديد من المناظر التاريخية، حيث تطل على قلعة صلاح الدين الأيوبى، وعلى منطقة الدرب الأحمر، والعديد من الأحياء المصرية القديمة التى تحمل فى تفاصيلها أصالة التاريخ والطابع المصرى الفريد.

فلا تعتبر حديقة الأزهر مجرد حديقة عامة بها خدمات مميزة، بل إن بها العديد من المناظر التى جعلتها أبرز الأماكن التى يقصدها الشباب لتسجيل لحظات خاصة من حياتهم بفوتوسيشن الزفاف، فبذلك المشهد المطل على القلعة بألوانها المميزة، والبحيرة التى تتوسطها جعلها من أفضل الحدائق التى يمكنك التنزه فيها بوسط القاهرة.