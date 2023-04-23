- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن البدلات المائية قبلة الأطفال بالحديقة الدولية فى القاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر
وبدوره أكد اللواء محمد سلطان رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة بالقاهرة، أن تذاكر الحدائق لم يتم رفعها كما هي 10 جنيهات للحدائق المتخصصة، مشيرا إلى أن كافة الحدائق استعدت لاستقبال الزائرين في العيد، كما تم صيانة المسطحات الخضراء والألعاب الترفيهية، وإعداد برامج للأطفال خلال أيام العيد
ومن جانبه أكد محافظ القاهرة أن العاصمة رفعت درجة الاستعداد القصوي بكافة الأحياء ومديريات الخدمات وألغت الإجازات طوال أيام عيد الفطر المبارك .
وأشار محافظ القاهرة إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة طوال إجازة العيد كما تم ربطها بغرف عمليات المديريات الخدمية والأحياء لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين بيسر وسهولة مشيرًا إلى أن المواطنين يمكنهم التواصل مع غرفة العمليات المركزية على رقمى الخط الساخن 15496، و 114للابلاغ عن أي مشكلات في الخدمات قد تواجههم للعمل على حلها على الفور .