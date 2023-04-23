شكرا لقرائتكم خبر عن حملات غسيل للأرصفة والأسوار بشوارع القاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة حملات غسيل للبلدورات والأرصفة وأعلى الكباري والأسوار بالجزر مع نشر سيارات المياه بالمنطقة الشمالية، بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر، ضمن خطة الهيئة لرفع مستوى النظافة ليشعر المواطنين بالتحسن الملحوظ والفعال في منظومة النظافة الجديدة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء ايهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة للإدارة المركزية للنظافة والمهندس ممدوح اليماني مستشار رئيس الهيئى للنظافة والمهندس عمر منير مدير المنطقة الشمالية بتنفيذ خطط الهيئة لرفع مستوى النظافة فى الشارع.

ومن جانبه أكد محافظ القاهرة، أن العاصمة رفعت درجة الاستعداد القصوي بكافة الأحياء ومديريات الخدمات وألغت الإجازات طوال أيام عيد الفطر المبارك .

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة طوال إجازة العيد، كما تم ربطها بغرف عمليات المديريات الخدمية والأحياء لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين بيسر وسهولة مشيرًا إلى أن المواطنين يمكنهم التواصل مع غرفة العمليات المركزية على رقمى الخط الساخن 15496، و114 للابلاغ عن أي مشكلات في الخدمات قد تواجههم للعمل على حلها على الفور .