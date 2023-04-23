شكرا لقرائتكم خبر عن الهجرة: "اتكلم عربى" تصل لـ7 ملايين مستخدم وتطبيق تعلم اللغة العربية 50 ألفا والان مع تفاصيل الخبر
وتضمنت الفعاليات حوار الدكتور وسيم السيسي مع الطلبة بالمدرسة الأوروبية الدولية الألمانية بالقاهرة، وتحدث فيها عن الحضارة المصرية القديمة، كما قدم الدكتور ميسرة عبد الله محاضرة شائقة عن الهوية والتاريخ المصري ودوره الرائد عالميا، وذلك ضمن فعاليات اليوم المصري بمدارس القرية الذكية.
وأضافت وزيرة الهجرة، أننا حريصون على نشر محتوى يعزز هوية أبنائنا ويدعم عاداتنا وتقاليدنا المصرية الأصيلة، من بينها فيديوهات وبرامج تعليمية، منشورات تعريفية بالأعياد والمناسبات الوطنية والدينية، وأمثال وحكم وكلمات مأثورة للتعريف بالثقافة المصرية واللغة العربية، وغيرها من ألعاب الحروف المسلية للأطفال.
وأضافت السفيرة سها جندي، أن هناك تطبيقا مخصصا لتعليم اللغة العربية بطريقة ممتعة، تتضمن رحلة من أسوان حتى الإسكندرية، مع التعريف بعادات كل محافظة خلال رحلة التعلم وكذلك أشهر الأزياء والأكلات، حتى ارتفع عدد مستخدمي تطبيق "اتكلم عربي" من حوالي 20 ألفا حتى سبتمبر الماضي، ليصل العدد الإجمالي الآن لأكثر من 50 ألف مستخدم، كما وصلت منشورات صفحة فيسبوك المبادرة على الفيسبوك لنحو 5,127,000 مستخدم، وكذلك 1,605,000 على حساب انستجرام، بمجموع 6,732,000، كما حققت مشاهدات الفيديو 597,000 مشاهدة.
ونوهت وزيرة الهجرة إلى التعاون القائم مع وزارة الطيران المدني لإذاعة برومو ترويجي عن التطبيق الإلكتروني اتكلم عربي عبر شاشات المطار، الأمر الذي عزز من التعريف بالمحتوى التعليمي والمعرفي للمصريين بالخارج.
ودعت الوزيرة الأسر المصرية بالخارج لتحميل التطبيق، لمساعدة أولادهم علي تعلم اللغة العربية ،عبر الروابط:
للأيفون:
https://apps.apple.com/eg/app/%D8%A7%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%85-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/id1475084050
للأندرويد:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nahdetmisr.flutter_ems