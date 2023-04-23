شكرا لقرائتكم خبر عن الهجرة: "اتكلم عربى" تصل لـ7 ملايين مستخدم وتطبيق تعلم اللغة العربية 50 ألفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، نجاح مبادرة اتكلم عربى في الوصول إلى نحو 7 ملايين مستخدم منذ انطلاقها، لافتة إلى أن المرحلة الثانية من المبادرة تحت شعار "جذورنا المصرية" حققت تفاعلًا كبيرًا في إطار استراتيجية لمواجهة تغييب الوعي وتزييف التاريخ المصري.

وتابعت وزيرة الهجرة، أن المبادرة شهدت العديد من الفعاليات خلال الفترة من 1 سبتمبر 2022 إلى 30 مارس 2023، حيث تم إطلاق مرحلة جديدة بعنوان "جذورنا المصرية" تتضمن حلقات عن تاريخ مصر القديمة ولقاءات داخل عدد من المدارس الدولية، للحوار عن تاريخنا والحفاظ عليه من دعوات التزييف ودعم هوية أبنائنا الدارسين في الخارج عبر بث تلك الفعاليات علي منصات الوزارة والصفحة الرسمية للمبادرة، بمشاركة الخبراء والمهتمين بعلوم المصريات يتقدمهم الدكتور وسيم السيسي، والدكتور ميسرة عبد الله، الأستاذ بكلية الآثار جامعة القاهرة.

وتضمنت الفعاليات حوار الدكتور وسيم السيسي مع الطلبة بالمدرسة الأوروبية الدولية الألمانية بالقاهرة، وتحدث فيها عن الحضارة المصرية القديمة، كما قدم الدكتور ميسرة عبد الله محاضرة شائقة عن الهوية والتاريخ المصري ودوره الرائد عالميا، وذلك ضمن فعاليات اليوم المصري بمدارس القرية الذكية.

وأضافت وزيرة الهجرة، أننا حريصون على نشر محتوى يعزز هوية أبنائنا ويدعم عاداتنا وتقاليدنا المصرية الأصيلة، من بينها فيديوهات وبرامج تعليمية، منشورات تعريفية بالأعياد والمناسبات الوطنية والدينية، وأمثال وحكم وكلمات مأثورة للتعريف بالثقافة المصرية واللغة العربية، وغيرها من ألعاب الحروف المسلية للأطفال.

وأضافت السفيرة سها جندي، أن هناك تطبيقا مخصصا لتعليم اللغة العربية بطريقة ممتعة، تتضمن رحلة من أسوان حتى الإسكندرية، مع التعريف بعادات كل محافظة خلال رحلة التعلم وكذلك أشهر الأزياء والأكلات، حتى ارتفع عدد مستخدمي تطبيق "اتكلم عربي" من حوالي 20 ألفا حتى سبتمبر الماضي، ليصل العدد الإجمالي الآن لأكثر من 50 ألف مستخدم، كما وصلت منشورات صفحة فيسبوك المبادرة على الفيسبوك لنحو 5,127,000 مستخدم، وكذلك 1,605,000 على حساب انستجرام، بمجموع 6,732,000، كما حققت مشاهدات الفيديو 597,000 مشاهدة.

ونوهت وزيرة الهجرة إلى التعاون القائم مع وزارة الطيران المدني لإذاعة برومو ترويجي عن التطبيق الإلكتروني اتكلم عربي عبر شاشات المطار، الأمر الذي عزز من التعريف بالمحتوى التعليمي والمعرفي للمصريين بالخارج.

ودعت الوزيرة الأسر المصرية بالخارج لتحميل التطبيق، لمساعدة أولادهم علي تعلم اللغة العربية ،عبر الروابط:

للأيفون:

‏https://apps.apple.com/eg/app/%D8%A7%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%85-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/id1475084050

للأندرويد:

‏https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nahdetmisr.flutter_ems