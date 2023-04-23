شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: سرقات التيار من أعمدة الإنارة ليست من اختصاص الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة وشركاتها التابعة غير مسئولة عن أعمدة الإنارة الموجودة بالشوارع، مؤكدا أن أعمدة الإنارة تتبع أجهزة المحليات بالدولة وهناك آلية للمحاسبة على إنارة الشوارع بين وزارة الكهرباء والمحليات.

وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن فرق الضبطية القضائية بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية تكثف من حملات ضبط سارقي التيار الكهربائي وتحرير محاضر ضدهم منذ بداية شهر رمضان المبارك، موضحا أن سرقات التيار من أعمدة الإنارة ليست من اختصاص الوزارة و شركاتها التابعة.

وقال حمزة، إن أى مواطن سيحصل على وصلة غير قانونية لعمل زينة شهر رمضان سيعرض نفسه لدفع غرامة مالية ضخمة أضعاف قيمة الأحمال الفعلية التى حصل عليها بطريقة غير شرعية، موضحا أن تغليظ عقوبة سرقات التيار الكهربائي هدفه الأول الحفاظ على سلامة المواطنين وثانياً سلامة واستقرار الشبكة القومية للكهرباء.

وأشار حمزة، إلى أن سرقات التيار الكهربائي تتسبب فى حرائق نتيجة احتمال حدوث ماس كهربائي، وخاصة خلال أشهر الصيف بسبب تحميل أحمال زائدة على الشبكة بدون تخطيط وهو ما يعرض بعض الخطوط الانصهار، مشيرا إلى أن الوزارة حريصة على استقرار الشبكة بشكل عام وخلال شهر رمضان المبارك بشكل خاص.