شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية تدعو المصريين المتواجدين خارج الخرطوم للتوجه لأقرب نقطة لهم تمهيدا لإجلائهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت وزارة الخارجية اليوم الأحد، المواطنين المتواجدين خارج مدينة الخرطوم للتوجه إلى أقرب نقطة لهم تمهيداً لإجلائهم بواسطة السلطات المصرية المختصة، وذلك على النحو التالي: