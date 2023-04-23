شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المعلمين: صرف معاشات دفعة أبريل للورثة بعد إجازة العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خلف الزناتى نقيب المعلمين، إنه من المتوقع أن يتم صرف دفعة معاشات أبريل 2023 لورثة الأعضاء بعد انتهاء إجازة العيد، لإتاحة الفرصة للنقابة لتدبير الموارد اللازمة لتغطية مستحقات الدفعة، مشيرا إلى ارتفاع قيمة دفعة المعاشات التى يتم صرفها كل 3 أشهر إلى حوالى 140 مليون جنيه، نتيجة لزيادة أعداد المستحقين كل شهر بمعدل 6 آلاف معلم ينضمون إلى المعاشات.

وأوضح الزناتى، فى تصريحات لليوم السابع،: أن تأخر صرف المعاشات يرجع إلى ضعف الموارد واستمرار زيادة أعداد المعاشات فى مقابل انخفاض أعداد المُسددين للاشتراكات السنوية، وحجم العائد من خصم نسبة المشاركة فى أعمال الامتحانات السنوية أيضا، لافتا إلى أن عدد الورثة يقدر بحوالى 212 ألف و664، بالإضافة إلى 295 ألف معلم بالمعاش، تُصرف لهم معاشات بحوالى 102 مليون جنيه.

كان قد قال خلف الزناتى نقيب المعلمين، إن إقرار تعديلات قانون النقابة يساهم فى حل أزمة معاشات المعلمين من خلال توفير موارد مالية مستقرة، لافتا إلى أن كل عام يحال للمعاش أكثر من 40 ألف معلم وبالتالي تزداد قيمة دفعة المعاشات، لافتا إلى أن قيمة أخر دفعة للمعاشات وصلت إلى 140 مليون جنيه، بعد أن كانت 86 مليون جنيه عام 2014، أى ما يقترب من الضعف.