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%92 من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة الإهمال والرعونة فى حوادث الطرق

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القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تؤيد تغليظ عقوبة الإهمال والرعونة فى حوادث الطرق والسيارات؟"، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة الإهمال والرعونة فى حوادث الطرق والسيارات.

وأيد 92% من القراء مطالب تغليظ عقوبة الإهمال والرعونة فى حوادث الطرق والسيارات، بينما عارض 8% من القراء مطالب  تغليظ عقوبة الإهمال والرعونة فى حوادث الطرق والسيارات.

 


نتيجة الاستطلاع

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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