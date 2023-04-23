%92 من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة الإهمال والرعونة فى حوادث الطرق

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تؤيد تغليظ عقوبة الإهمال والرعونة فى حوادث الطرق والسيارات؟"، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة الإهمال والرعونة فى حوادث الطرق والسيارات.

وأيد 92% من القراء مطالب تغليظ عقوبة الإهمال والرعونة فى حوادث الطرق والسيارات، بينما عارض 8% من القراء مطالب تغليظ عقوبة الإهمال والرعونة فى حوادث الطرق والسيارات.