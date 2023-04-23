شكرا لقرائتكم خبر عن باليوم والتاريخ.. الأعياد والإجازات الرسمية حتى نهاية 2023 والان مع تفاصيل الخبر
ويقدم ”الخليج 365” لقرائه تفاصيل الأعياد الرسمية والإجازات المتبقية حتى نهاية العام الميلادى الجديد 2023، كما يلى :
- عيد تحرير سيناء:
الثلاثاء 5 شوال
الموافق 25 أبريل الموافق 2023
اجازات شهر مايو
- عيد العمال :
الاثنين 11 شوال
الموافق 1 مايو 2023
اجازات شهر يونيو
- وقفة عيد الأضحى المبارك:
الثلاثاء 9 ذو الحجة
الموافق 27 يونيه 2023
- عيد الأضحى المبارك:
الأربعاء 10 ذو الحجة
الموافق 28 يونيه 2023
- ثورة 30 يوينو:
الجمعة 12 ذو الحجة
الموافق 30 يونيه 2023
اجازات شهر يوليو
- رأس السنة الهجرية
الأربعاء 19 يوليو
- ثورة 23 يوليو :
الأحد 23 يوليو
اجازات شهر سبتمبر
- المولد النبوى الشريف :
الأربعاء 27 سبتمبر
اجازات شهر أكتوبر
- عيد القوات المسلحة "انتصارات أكتوبر"
الجمعة 6 أكتوبر