شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: نسبة إشغال مرضى كورونا بالمستشفيات لا تتعدى 2% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، أن نسبة إشغال مرضى كورونا بالمستشفيات لا تتعدى 2%.

وقال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، إن الوضع الوبائى مستقر للغاية والوباء في طريقة للانتهاء ولا يوجد متحورات جديدة.

وتناشد وزارة الصحة، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكترونى للوزارة https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقى لقاحات فيروس كورونا، والتى تسهم فى حماية كافة أفراد الأسرة من الإصابات الشديدة بفيروس كورونا ومتحوراته، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا فى توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، وذلك فى إطار حرص الوزارة على الصحة العامة للمواطنين وعلى مكتسبات الدولة فى التصدى للجائحة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.