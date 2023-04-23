شكرا لقرائتكم خبر عن فاكسيرا: معظم حالات الإصابة بالتهاب السحايا تحدث في الأطفال أقل من 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وأضاف الدكتور مصطفى محمدى مدير عام التطعيمات بفاكسيرا ، أنه ينبغي عدم التزاحم والتواجد في أماكن مغلقة وغير جيدة التهوية، مؤكدا أن طلبة الجامعات وخاصة ساكني المدن الجامعية والعاملون بالقواعد العسكرية وطلبة المدارس وخاصة الداخلية منها والعاملين بمرافق رعاية الأطفال هم الأكثر عرضه للإصابة بالتهاب السحايا البكتيري.
وتابع : "ينتقل التهاب السحايا بين الأفراد عن طريق الرذاذ المتناثر أثناء الكحة والعطس وتعد مخالطة المريض عن قرب أو لفترة طويلة وتقبيله والتعرض لعطسه وسعاله والعيش بجواره مثل مشاركته في سكن أو مكان إعاشه ضيق ومشاركته أواني الطعام و الشراب كلها عوامل تيسر و تزيد من فرص إنتقال المرض الذي تتراوح فترة حضانته من 2 الي 10 أيام".