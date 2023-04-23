شكرا لقرائتكم خبر عن وفرت 18 ألف فرصة عمل فى 2022.. أهم 6 معلومات عن مكاتب التمثيل العمالى بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تولي مكاتب التمثيل العمالي بسفارات مصر بالخارج والتابعة لوزارة القوى العاملة، اهتماما كبيراً برعاية وحماية العمالة المصرية بالخارج، حيث تخدم ما يقرب من 5 ملايين مصرى، ويستعرض ”الخليج 365” فى هذا التقرير أهم المعلومات الخاصة بمكاتب التمثيل العمالى:

1- تقوم مكاتب التمثيل العمالي بمتابعة قوى العرض والطلب في أسواق العمل الخارجية.

2- تبحث شكاوى المصريين المتعلقة بالعلاقة التعاقدية بالخارج والعمل على حلها ومتابعة حصولهم على مستحقاتهم، والتنسيق مع وزارة الخارجية لبحث وحل مشكلات العمالة المصرية بالدول التي لا تتواجد فيها مكاتب للتمثيل العمالي بالخارج.

3- وفرت (9) مكاتب للتمثيل العمالى بسفارات مصر فى: السعودية، والإمارات ، والأردن، والكويت، وقطر، ولبنان، والعراق، وإيطاليا، خلال عام 2022، في توفير 18 ألفاً و692 فرصة عمل للمصريين العاملين فى الخارج.

4- وثقت الـ9 مكاتب خلال عام 2022، حوالى 139 ألفاً و170 عقد عمل منهم 11851 عقد تم توثيقها من خلال وزارة القوى العاملة والمتبقى تم توثيقه من خلال المكاتب العمالية.

5- بحثت خلال عام 2022، نحو 7915 شكوى تم تسوية 5283 ودياً، وإحالة 1497 شكوى للقضاء، و780 تم تسويتها قضائياً.

6- حصلت خلال عام 2022، حوالى 54 مليون و723 ألفاً و 147 جنيهاً مستحقات لـ324 عاملاً، بالإضافة إلى عمل إستشارات عمالية لـ38 ألف عامل.

يمكن للعمالة المصرية في الخارج التواصل مع مكاتب التمثيل العمالي، من خلال:

- مكتب التمثيل العمالي بالمملكة العربية السعودية – جدة

رقم الهاتف: 009660559510659

- مكتب التمثيل العمالي بالمملكة العربية السعودية – الرياض

التواصل عبر رقم الهاتف: 00966547022894

- مكتب التمثيل العمالي بالمملكة الأردنية الهاشمية – عمان

التواصل عبر رقم الهاتف: 00962778444310

- مكتب التمثيل العمالي بالإمارات – أبوظبي

التواصل عبر رقم الهاتف: 0097124446491 أو 0097124447938

- لبنان – بيروت

التواصل عبر رقم الهاتف: 0096181871098 أو 009611848833

- مكتب التمثيل العمالي بإيطاليا – ميلانو

التواصل عبر رقم الهاتف: 00390229516360

- مكتب التمثيل العمالي بالعراق – بغداد

التواصل عبر رقم الهاتف: 009647803765488

- مكتب التمثيل العمالي بالكويت – الكويت

التواصل عبر رقم الهاتف: 0096597873053 أو 0096594152601

- مكتب التمثيل العمالي بقطر – الدوحة

التواصل عبر رقم الهاتف: 0044830238674 أو 0030246082974