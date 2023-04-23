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الجيزة: إزالة ألعاب ملاهٍ مخالفة بحرم الطريق تعيق سير المواطنين فى الوراق

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القاهرة - سامية سيد - قامت محافظة الجيزة بإزالة ملاه مقامة بالمخالفة بحرم الطريق العام تعيق حركة سير المواطنين، وذلك خلال حملات تم تنظيمها لرفع الاشغالات بشوارع ترعة السواحل وكورنيش النيل بحي الوراق مع مصادرة حالات التعدي واتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة التزام الأحياء والمراكز والمدن بتنفيذ التكليفات الصادرة بشأن مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية ورصد حالات البناء المخالف خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك مع الإزالة الفورية لها واتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وأشار اللواء أحمد راشد إلى جهود مركز ومدينة البدرشين في إزالة حالتي تعد بالبناء بالبلوك الابيض الاولى تعدى على الأرض الزراعية ليلا بقرية الشوبك على مساحة قيراط والثانية تعدى بالبناء المخالف بمنطقة جزيرة البدرشين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

 

كما تابع محافظ الجيزة أعمال إزالة مخالفات بناء في المهد بالعقار 17 شارع أولاد زياد من ش النور القصبجي بحي جنوب الجيزة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

وأكدت محافظة الجيزة، تواصل المتابعة والرصد لأى حالات جديدة على مستوى الأحياء والمدن والقرى بمحافظة الجيزة.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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