شكرا لقرائتكم خبر عن مايو المقبل.. "صيدلة القاهرة" تطلق معرض التوظيف السادس عشر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
ويمكن للمشاركين التقدم بشكل فردي أو في فرق، حيث يجب أن يضم كل فريق ثلاثة أعضاء كحد أدنى، سيتم منحك 5-10 دقائق لتقديم فكرتك في أحد الأشكال التالية: عرض باور بوينت تقديمي، ملصق، نموذج ثلاثي الأبعاد أو فيديو قصير.
وأوضحت كلية الصيدلة، أن الفريق الفائز سيحصل على جائزة قيمة وسيحصل على جائزة عميد الكلية الدكتور غادة عبد الباري و كذلك فرصة تنفيذ فكرتهم على أرض الواقع.
وأوضحت الكلية أنه يجب اختيار أحد المفاهيم التالية لعرض الفكرة:
-حملة توعية حول التخلص الآمن من الأدوية.
-برنامج التبرع بالأدوية حول كيفية جمع الأدوية الغير مستخدمة وغير منتهية الصلاحية والتبرع به.
- تعزيز 3 روبية قوية: تقليل، إعادة استخدام، إعادة تدوير مخلفات المخدرات.
- حلول التغليف المستدام.