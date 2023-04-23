شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء الإسكندرية: تحسين جودة القطاع بـ794 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس إيهاب الفقى رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، أن الشركة تسعى لتقديم أفضل خدمة لجمهور المشتركين في نطاق محافظة الإسكندرية طبقاً لأعلى معايير الجودة، مؤكدا أن الموازنة التخطيطية للشركة تستهدف تحسين جودة التغذية الكهربائية بتكلفة 794 مليون جنيه.

وأوضح الفقى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه سيتم تحسين جودة التغذية الكهربائية عن طريق رفع كفاءة الشبكة والعمل على استمرارية التيار الكهربي وتحسين الجهود وخفض زمن الانقطاعات، حيث تم استهداف التوسع في الشبكة القائمة وإحلال وتجديد الشبكة الحالية كالتالي :

- 75 محول مختلف القدرات .

- 130 كم كابلات جهد متوسط .

-40 كم كابلات جهد منخفض .

- 110 كم كابلات هوائية جهد منخفض .

- مواجهة الطلب المتزايد علي الطاقة الكهربائية .

- تحسين جودة التغذية الكهربائية .

- تخفيض نسبة الفقد في الطاقة .

- تعظيم موارد الشركة .

- زيادة التحصيل النقدي للوفاء بإلتزامات الشركة .

- تقديم خدمة متميزة للعملاء وتبسيط إجراءات التعاقد مع العملاء في ضوء التيسيرات والتوصيات الواردة من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك والشركة القابضة .

-التطوير المستمر للشبكة بما يضمن إستمرارية تشغيلها وتقديم أفضل خدمه لجمهور المشتركين .