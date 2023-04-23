شكرا لقرائتكم خبر عن 10 نصائح هامة لحماية شقتك من السرقة في العيد.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عيد الفطر المبارك من المناسبات الهامة التي ينتظرها المواطنون للتنزه والخروج من المنزل وبعض الأسر تقضى العيد في أماكن أخرى، ويستغل اللصوص تلك المناسبات للسطو على المنازل بعد التاكد من خلوها من قاطنيها.

يستعرض الخليج 365 في السطور التالية عدد من النصائح التي تسهم في حماية منازل المواطنين خلال الإجازات من السرقات ومنها.

1- تركيب 2 كالون منهم واحد أمان والآخر العادى وعدم الاعتماد على كالون واحد على باب شقتك.

2 - احتفظ بكل المقتنيات الثمينة بعيدا عن منزلك ولا تحتفظ بأى مشغولات ذهبية أو مبالغ مالية كبيرة فى المنزل قدر الإمكان فالبنوك آمن وسيلة للاحتفاظ بمثل هذه الأشياء.

3- غلق الشبابيك بشكل محكم ووضع فاصل حديدى عليها خاصة الشبابيك القريبة من مواسير الصرف.

4- ترك غرفة أو أكثر مضاءة فى المسكن لإيهام اللصوص بأن هناك أشخاصًا متواجدون فيها وتجنب ترك المسكن فى حالة ظلام.

5- تركيب كاميرات مراقبة تسهل عمليات رصد أى تحركات غريبة أو تحديد هوية الجناة فى حال حدوث عملية السرقة.

6- وضع أجهزة إنذار داخل المسكن ضد السرقة يعرفك بوجود حادث سرقة فى منزلك.

7- التأكد من غلق الباب بأكثر من "تكة".

8- عدم نسيان مفاتيح المنزل فى أى مكان تذهب إليه.

9 - عند عمل نسخة احتياطية لا تترك مفاتيحك فى الورشة وباشر عملية تصنيع النسخة بنفسك.

10-عدم اخبار الجيران أو العاملين بالمنزل عن تحركاتك أو سفرك خلال إجازة العيد وخاصة الشغالة.