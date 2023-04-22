أخبار مصر

الصحة تكشف خطوات إجراء فحص المقبلين على الزواج.. تفاصيل

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف خطوات إجراء فحص المقبلين على الزواج.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -  

1- اسأل عن غرفة المشورة للمقبلين على الزواج 

2- توجه لأقرب وحدة صحية من وحدات فحص المقبلين على الزواج لإجراء الفحوصات الطبية وطباعة شهادة النتائج .

3- احرص على إجراء فحوصاتك الطبية قبل موعد إتمام الزواج بمدة لا تقل عن 14 يومًا 

4- استلام نتائج الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج خلال 14 يوما من إجراء التحاليل 

 

5-تتم مناقشة النتائج في جلسة مشورة تتسم بالسرية والخصوصية لكل طرف من الطرفين لمعرفة أقرب وحدة صحية

 

6- يمكنك الاتصال بالخط الساخن 15335 للاستفسار عن اى معلومة تخص الفحص 

 


خطوات فحص المقبلين على الزواج

 

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا