كهرباء شمال الدلتا: نستهدف خفض نسبة الفقد بالشبكة لـ4% بنهاية العام الجاري

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس محمد عسل رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء ، أن نسبة الفقد فى الطاقة بالشبكة الكهربائية خلال الفترة من يوليو الماضي وحتى فبراير 2023 بلغت 19.9% مقابل نسبة 22.8% خلال الفترة المناظرة من العام السابق، ومن المتوقع أن تنخفض بنسبة 4% لتصبح 19% بنهاية العام الحالي.

وقال عسل فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه من متوقع أن يصل إجمالى عدد العدادات مسبوقة الدفع المركبة خلال العام المالى 2022/2023 إلى (3,048,758) عداد بنسبة ( 61.9% ) من إجمالى عدد العدادات المركبة بالشركة .

وأشار عسل إلى، أنه من المستهدف تركيب 325 ألف عداد ( كودى، جديد، احلال اعطال، إحلال رباعى، إحلال عدم سداد) خلال العام المالى 2023/2024 ليصل إجمالى عدد العدادات مسبوقة الدفع المركبة إلى ( 3,373,758) عداد بنسبة تطور 10,7% لتصل نسبة العدادات مسبوقة الدفع 65.6% من إجمالى عدد العدادات المركبة بالشركة .