شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: إزالة ألعاب ملاهى مخالفة بحرم الطريق تعيق سير المواطنين في الوراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت محافظة الجيزة بإزالة ملاهي مقامه بالمخالفة بحرم الطريق العام تعيق حركة سير المواطنين وذلك خلال حملات تم تنظيمها لرفع الاشغالات بشوارع ترعة السواحل و كورنيش النيل بحي الوراق مع مصادرة حالات التعدي واتخاذ الإجراءات القانونية.

وكان تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة التزام الأحياء والمراكز والمدن بتنفيذ التكليفات الصادرة بشأن مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية ورصد حالات البناء المخالف خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك مع الإزالة الفورية لها واتخاذ الإجراءات القانونية.

تابع اللواء أحمد راشد جهود مركز ومدينة البدرشين في إزالة حالتين تعدى بالبناء بالبلوك الابيض الاولى تعدى على الأرض الزراعية ليلا بقرية الشوبك على مساحة قيراط والثانية تعدى بالبناء المخالف بمنطقة جزيرة البدرشين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

كما تابع محافظ الجيزة أعمال ازالة مخالفات بناء في المهد بالعقار 17 شارع أولاد زياد من ش النور القصبجي بحي جنوب الجيزة وتم أتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكدت محافظة الجيزة، أنه جاري المتابعة والرصد لأى حالات جديدة على مستوى الاحياء والمدن والقرى بمحافظة الجيزة.