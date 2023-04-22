أخبار مصر.. طقس ثالث أيام العيد مائل للحرارة والعظمى بالقاهرة 29 درجة

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد ثالث أيام عيد الفطر المبارك، طقس مائل للبرودة صباحا، مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة على أغلب الأنحاء .

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

أكدت وزارة الخارجية في بيان صادر اليوم، أن وزارة الخارجية تنسق وتتابع على مدار الساعة مع كافة أجهزة الدولة المعنية، والسلطات السودانية، والسفارة المصرية في الخرطوم وقنصليات مصر في بورسودان ووادي حلفا، أوضاع الجالية المصرية في السودان، وذلك بهدف الإعداد لعمليات الإجلاء للراغبين فى العودة فور توفر الظروف الميسرة لذلك.

احتفالا بأعياد تحرير سيناء 25 أبريل وحرصاً من القوات المسلحة على نشر الوعى والثقافة العسكرية والوطنية لدى الشباب وتعريفهم بأمجاد وبطولات أبناء مصر وتضحياتهم فداءً لعزة الوطن وكرامته، تقرر فتح العرض المكشوف ببانوراما حرب أكتوبر والمتاحف العسكرية بمدن العلمين وبورسعيد والمتحف الحربى بالقلعة مجاناً لاستقبال الجماهير يوم الثلاثاء الموافق 25 / 4 / 2023 . تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد ثالث أيام عيد الفطر المبارك، طقس مائل للبرودة صباحا، مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للدفء على السواحل الشمالية ، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، مائل للبرودة على أغلب الأنحاء . طقس ثالث أيام العيد مائل للحرارة نهارا والعظمى بالقاهرة 29 درجة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات المبادرات الرئاسية للصحة العامة لـ11 مليونا و500 ألف مستفيد، تحت شعار "100 مليون صحة" وذلك خلال الربع الأول من عام 2023.

أوضح المهندس طه جمعة رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي)، أنه في ضوء بروتوكول التعاون الموقع مع شركة سينو فوجي الصينية لإنتاج الجراجات الذكية؛ تم بدء الإنتاج التجريبي بالشركة لجراج متعدد الطوابق بجراج مزدوج، مضيفا أنه جاري التعاقد مع عدة جهات لتوريد عدد (11) جراج مزدوج و(2) جراج ثلاثي متعدد الطوابق تم إنتاجهم بالشركة.

عقد قطاع الحماية المجتمعية لجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية ، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، وذلك خلال احتفالية أقيمت لأول مرة بمقر قاعة الإحتفالات بمركز الإصلاح والتأهيل العاشر من رمضان، حيث انتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على 1920 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة «ستاندرد أند بورز» بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو عند مستوى «B» مع تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية للاقتصاد المصري؛ نتيجة للضغوط الخاصة بالتعاملات الخارجية، يأتى في ظل تعرض الاقتصاد المصري لضغوط خارجية صعبة أهمها: تداعيات الحرب بأوروبا وما تلاها من تداعيات اقتصادية سلبية عالميًا، بما فى ذلك الموجة التضخمية غير المسبوقة، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية تقدم الدعم المالي للفئات الأكثر تضررًا من الضغوط التضخمية الحالية.

ينظم الأتوبيس النهرى بمرس الهابى لاند بالقاهرة - بجوار كوبرى تحيا مصر بالمظلات - رحلات نيلية للقناطر الخيرية ورحلات لمدة ساعة فى النيل بالتزامن مع احتفال المصريين بثاني أيام عيد الفطر المبارك، حيث تنطلق الرحلة من المرسى للقناطر الخيرية وتنتظر الركاب فى مرسى القناطر لمدة ساعتين ثم تعود بهم مرة اخرى لمرسى القاهرة بنفس سعر التذكرة.

هبطت أسعار الدواجن في المزرعة ثاني أيام عيد الفطر المبارك، 7 جنيهات إلى مستوى 63 جنيها تسليم أرض المزرعة، مع هدوء الطلب خلال فترة إجازة العيد عقب ارتفاع كبير في الاستهلاك والطلب خلال شهر رمضان، ويبلغ كيلو الدواجن تسليم المستهليكن حوالي 73 إلى 75 جنيها. احتفت مجلة Egypt today فى عددها لشهر أبريل بموسم الدراما الرمضانية، الذي قدمت خلاله الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مجموعة متنوعة من المسلسلات القوية، بجانب الأعمال الحصرية التي قدمتها منصة watch it ومن بينها مسلسل بالطو. ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم السبت، وسجل جرام الذهب عيار 21 هو الأكثر تداولا في مصر 2430 جنيها للجرام، وذلك رغم هبوط سعر الذهب في البورصة العالمية إلى ما دون 2000 دولار للأوقية.أسعار الذهب اليوم: عيار 21 يسجل 2430 جنيها. عيار 18 يسجل 2083 جنيها. عيار 24 يسجل 2777 جنيها. الجنيه الذهب 19440 جنيها. أونصة الذهب 1985 دولارا. أسعار الذهب اليوم السبت تسجل 2430 جنيها للجرام من عيار 21 مجلة Egypt today تحتفى بدراما المتحدة خلال رمضان فى عدد خاص

أجهزة الدولة المعنية تتابع وضع الجالية المصرية فى السودان على مدار الساعةفتح بانوراما حرب أكتوبر والمتاحف العسكرية مجانا احتفالا بأعياد تحرير سيناءالصحة: المبادرات الرئاسية خدمت 11.5 مليون شخص مجانا فى أول 3 شهور من 2023الإنتاج الحربى تعلن بدء الإنتاج التجريبى للجراجات متعددة الطوابق بالتعاون مع القطاع الخاصالإفراج عن 1920 نزيلا من مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة العيدوزارة المالية: 9.1 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام الماضيالأتوبيس النهرى بالقاهرة ينظم رحلات نيلية للقناطر الخيرية 6 ساعات بـ50 جنيهاتراجع أسعار الدواجن 7 جنيهات.. والكيلو بـ 63 جنيها تسليم المزرعة