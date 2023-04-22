الخليج 365: 9.1 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام الماضى

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القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: بعد تثبيت «ستاندرد آند بورز» تصنيف مصر الائتمانى.. 9.1 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام الماضى.

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