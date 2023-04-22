شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: المبادرات الرئاسية خدمت 11.5 مليون شخص مجانا فى أول 3 شهور من 2023 والان مع تفاصيل الخبر
وأشار عبد الغفار إلى أن المبادرات الرئاسية التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بداية من عام 2018، تقدم خدماتها «مجانا» لجميع الفئات العمرية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، في مجالات (الاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع، منع قوائم الانتظار في العمليات الجراحية، الكشف المبكر عن فيروس سي، العناية بصحة الأم والجنين، الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم، الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة بالحضانات، دعم صحة المرأة، فحص المقبلين على الزواج، فحص وعلاج الأمراض المزمنة، الكشف المبكر عن سرطان الكبد).
وأكدت وزارة الصحة والسكان، حرصها على إمداد المواطنين بالمعلومات، والرد على الاستفسارات من خلال الخط الساخن 15335، أو الموقع الإلكتروني:
www.100millionseha.eg أو من خلال صفحات الوزارة الرسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، إنستجرام، يوتيوب، لينكدإن).