شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تعلن اعتماد مستشفى دار الشفاء طبقاً للمعايير الدولية والان مع تفاصيل الخبر
وتابع «عبدالغفار» أن مستشفى دار الشفاء يتميز بتقديم خدمات العلاج الطبيعي، والتغذية العلاجية، والتي تُعد عاملاً أساسياً ومكملاً في علاج المرضى، لافتاً إلى أن العيادات الخارجية بالمستشفى تقدم خدماتها في مختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى خدمات الطوارئ على مدار الـ 24 ساعة.
ومن جانبها، أوضح الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، أن اعتماد مستشفى دار الشفاء، يأتي ضمن خطة أمانة المراكز الطبية المتخصصة لتسجيل واعتماد المستشفيات التابعة لها، لافته إلى أنه جاري العمل على تنفيذ خطط الاعتماد الخاصة بباقي المستشفيات التابعة للأمانة التي تتنوع ما بين مستشفيات متعددة التخصصات، وأحادية التخصص، ومراكز أورام، وذلك من خلال استخدام أداة التقييم الذاتي الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة "GAHAR".
وأشارت «إبراهيم» إلى أن مستشفى دار الشفاء قدم خدماته خلال العام الماضي لـ 9000 حالة في الأقسام الداخلية، فضلاً عن إجراء 7600 عملية جراحية، واستقبل 93 ألف مواطن في العيادات الخارجية، و11 ألف مواطن على قسم الطوارئ بالمستشفى.