شكرا لقرائتكم خبر عن ضوابط تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ضوابط تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023، نرصد فى التقرير التالى تفاصيل التصحيح الإلكترونى بامتحانات الثانوية العامة.

- بالنسبة للأسئلة المقالية سيتم تصحيحها على التابلت في ضوء مقاييس تقدير الأداء Rubric لكل سؤال.

- يتم تخصيص 2 من المصححين لكل سؤال، ضمانًا لدقة التقدير.

- في حال وجود اختلاف أكثر من نصف درجة بين تقديري المصححين يتم الاستعانة بمصحح ثالث.

- سيتم مراجعة نموذج الإجابة قبل البدء في التصحيح الإلكتروني، فضلا عن إجراء محاكاة للتصحيح الالكتروني أكثر من مرة قبل بدء الامتحانات للتأكد من جودة نظام التصحيح.

- يتم تصحيح الامتحانات الإلكترونية من خلال وضع نموذج الإجابة عبر الماسح الضوئي.

- يتم وضع آليات لضمان تصحيح نماذج الأسئلة وفق نماذج الإجابات الخاصة بها.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواعيد بدء امتحانات الثانوية العامة 2023، موضحة أنها تبدأ فى التاسعة صباحا، حيث تنطلق الاختبارات وفق ترتيب المواد فى جدول الامتحانات، بداية من 12 يونيو 2023 بالمواد غير المضافة للمجموع.

وأشارت الوزارة أن الامتحانات تبدأ 12 يونيو المقبل بمادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، والثلاثاء 13 يونيو مادتى الاقتصاد والاحصاء، والأحد 18 يونيو اللغة العربية والثلاثاء 20 يونيو المقبل اللغة الأجنبية الثانية والأحد 25 يونيو المقبل الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الطلاب يحصلون على إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023، اى يحصل للطلاب على 6 أيام إجازة قبل أداء امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ، حيث يستكمل الطلاب امتحانات الثانوية العامة بعد العودة من إجازة عيد الأضحى يوم الأحد 2 يوليو بمادتى الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

وتابعت الوزارة أنه يؤدى الطلاب يوم الثلاثاء 4 يوليو امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا لطلاب شعبة علمى رياضة والخميس 6 يوليو اللغة الأجنبية الأولى والأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، والثلاثاء 11 يوليو الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة والخميس 13 يوليو 2023، مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.