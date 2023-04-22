شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الإفراج عن 1920 نزيلا من مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

أوضح المهندس طه جمعة رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي)، أنه في ضوء بروتوكول التعاون الموقع مع شركة سينو فوجي الصينية لإنتاج الجراجات الذكية؛ تم بدء الإنتاج التجريبي بالشركة لجراج متعدد الطوابق بجراج مزدوج، مضيفا أنه جاري التعاقد مع عدة جهات لتوريد عدد (11) جراج مزدوج و(2) جراج ثلاثي متعدد الطوابق تم إنتاجهم بالشركة.

عقد قطاع الحماية المجتمعية لجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية ، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، وذلك خلال احتفالية أقيمت لأول مرة بمقر قاعة الإحتفالات بمركز الإصلاح والتأهيل العاشر من رمضان، حيث انتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على 1920 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة «ستاندرد أند بورز» بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو عند مستوى «B» مع تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية للاقتصاد المصري؛ نتيجة للضغوط الخاصة بالتعاملات الخارجية، يأتى في ظل تعرض الاقتصاد المصري لضغوط خارجية صعبة أهمها: تداعيات الحرب بأوروبا وما تلاها من تداعيات اقتصادية سلبية عالميًا، بما فى ذلك الموجة التضخمية غير المسبوقة، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية تقدم الدعم المالي للفئات الأكثر تضررًا من الضغوط التضخمية الحالية. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس ثانى أيام عيد الفطر المبارك ودرجات الحرارة المتوقعة

الإنتاج الحربى تعلن بدء الإنتاج التجريبى للجراجات متعددة الطوابق بالتعاون مع القطاع الخاصالإفراج عن 1920 نزيلا من مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة العيدوزارة المالية: 9.1 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام الماضي

ينظم الأتوبيس النهرى بمرس الهابى لاند بالقاهرة - بجوار كوبرى تحيا مصر بالمظلات - رحلات نيلية للقناطر الخيرية ورحلات لمدة ساعة فى النيل بالتزامن مع احتفال المصريين بثاني أيام عيد الفطر المبارك، حيث تنطلق الرحلة من المرسى للقناطر الخيرية وتنتظر الركاب فى مرسى القناطر لمدة ساعتين ثم تعود بهم مرة اخرى لمرسى القاهرة بنفس سعر التذكرة.

أصيب 8 أشخاص بينهم طفلة، إثر حادثي إطلاق نار، ليل الجمعة، تعتقد الشرطة المحلية أنهما مرتبطان، وذلك في أحد أحياء العاصمة الأمريكية واشنطن.

الأتوبيس النهرى بالقاهرة ينظم رحلات نيلية للقناطر الخيرية 6 ساعات بـ50 جنيهاإصابة 8 أشخاص إثر حادثى إطلاق نار بالعاصمة الأمريكية واشنطن

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت ثانى أيام عيد الفطر المبارك، طقسا مائلا للبرودة صباحا، مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.

ثانى أيام العيد .. طقس مائل للحرارة نهارا بالقاهرة شديد الحرارة جنوبا

هبطت أسعار الدواجن في المزرعة ثاني أيام عيد الفطر المبارك، 7 جنيهات إلى مستوى 63 جنيها تسليم أرض المزرعة، مع هدوء الطلب خلال فترة إجازة العيد عقب ارتفاع كبير في الاستهلاك والطلب خلال شهر رمضان، ويبلغ كيلو الدواجن تسليم المستهليكن حوالي 73 إلى 75 جنيها.

بالتزامن مع الاحتفال بثانى أيام عيد الفطر المبارك، شهدت الحديقة الدولية بمدينة نصر إقبال من الجمهور، حيث أقبلت الأسر على افتراش المسطحات الخضراء، كما حرص البعض على ركوب الطفطف الذى يجوب الحديقة.

تراجع أسعار الدواجن 7 جنيهات.. والكيلو بـ 63 جنيها تسليم المزرعةالحديقة الدولية بمدينة نصر تستقبل المواطنين للاحتفال بثانى أيام العيد.. صور