شكرا لقرائتكم خبر عن الإفراج عن 1920 نزيلا من مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد قطاع الحماية المجتمعية لجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية ، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، وذلك خلال احتفالية أقيمت لأول مرة بمقر قاعة الإحتفالات بمركز الإصلاح والتأهيل العاشر من رمضان، حيث انتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على 1920 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء ، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.