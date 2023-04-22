شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تفتتح حديقة الخيالة بحى البساتين والدخول مجانا لهذة الفئة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت محافظة القاهرة حديقة الخيالة بمشروع إسكان الخيالة بحى البساتين بالقاهرة، والتي تخدم منطقة الخليفة ومصر القديمة والبساتين، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك، ضمن اضفاء أجواء سعادة للمواطنين وخلق متنفسات جديدة من الحدائق العامة والمتميزة.

ووجه رئيس الهيئة بضرورة الحفاظ على المظهر العام الحديقة والذي يعد من أهم المكتسبات للمواطنين في منطقه الخيالة، حيث يوجد بالحديقة أنواع متميزة من الشتلات والزهور والأشجار بكافة أنواعها مع لاند سكيب ومشايات مصممة على أحدث الاشكال الهندسية للحدائق ودورات مياه وكل مايلزم المواطنين من الأنشطة والخدمات.

وأثني الشرشابي ،علي المجهود المبذول من جميع العاملين بالمركزيه للتجميل والحدائق المتميزة في اضافه حدائق جديدة متطورة.

ومن جانبه أكد محافظ القاهرة أن العاصمة رفعت درجة الاستعداد القصوي بكافة الأحياء ومديريات الخدمات وألغت الإجازات طوال أيام عيد الفطر المبارك .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة طوال إجازة العيد كما تم ربطها بغرف عمليات المديريات الخدمية والأحياء لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين بيسر وسهولة مشيرًا إلى أن المواطنين يمكنهم التواصل مع غرفة العمليات المركزية على رقمى الخط الساخن 15496، و114 للابلاغ عن أي مشكلات في الخدمات قد تواجههم للعمل على حلها على الفور .