شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية توزع هدايا على المواطنين بالشوارع احتفالا بالعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك رجال الشرطة المواطنين الإحتفال بعيد الفطر المبارك بالعديد من الشوارع والميادين بمختلف محافظات الجمهورية وتوزيع الورود والهدايا على المارة ومستقلى السيارات الذين أشادوا بدور أجهزة الوزارة فى حفظ الأمن وتحقيق الاستقرار بكافة ربوع الوطن.

ولاقت تلك المبادرة استحسان المواطنين لحرص وزارة الداخلية على مشاركتهم الاحتفال بحلول عيد الفطر المبارك .. ووجهوا الشكر لرجال الشرطة على تلك المبادرة التى تساهم فى تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين.

يأتى ذلك فى ضوء مواصلة تعزيز روح المشاركة الفعالة مع المواطنين بما يؤكد حرص أجهزة وزارة الداخلية على تفعيل الدور الإجتماعى بجانب الدور الأمنى لتأمين كافة المناسبات والإحتفالات المختلفة.

جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية بما يسهم فى تعميق أواصر الثقة وتعزيز الترابط بين رجال الشرطة والمواطنين من منطلق المسئولية الاجتماعية والحرص على التواصل مع المواطنين ومشاركتهم مظاهر الاحتفال بمختلف المناسبات.