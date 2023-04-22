شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف مواعيد عمل مراكز فحص المقبلين على الزواج بالوحدات في العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن مواعيد عمل مراكز ووحدات مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين علي الزواج خلال عيد الفطر المبارك من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 1 ظهرا.

كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان عن آليات استخراج شهادات فحص المقبلين على الزواج من مراكز وحدات الرعاية الأولية بالقاهرة والمحافظات، حيث يتم ذلك من خلال التوجه لأقرب وحدة صحية من وحدات الفحص المخصصة للمقبلين على الزواج فى عيد الفطر المبارك

وتابع : لا يشترط التقيد بوجود الطرف الآخر أثناء الفحص ويجب التأكد من وجود بطاقة الرقم القومي الخاصة بالراغب في استخراج الشهادة وصورة الرقم القومى الخاصة بالطرف الأخر

وأضاف حسام عبد الغفار: يتم دفع الرسوم المقررة 220 جنيها شاملة التحاليل وطباعة الشهادة المؤمنة والحصول على إيصال الدفع.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إنه يتم التوجه لغرفة المشورة للاستفسار والتعرف على الخدمات المقدمة من خلال المبادرة