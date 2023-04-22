شكرا لقرائتكم خبر عن امتحانات الثانوية العامة 2023.. مستوى الأسئلة يحدث طفرة بالمجاميع الكلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن صياغة أسئلة امتحانات الثانوية العامة بشكل دقيق ومتزن بأن تكون الأسئلة بعيدة عن الألغاز والتعقيدات سوف يؤدى إلى تعامل الطلاب معها بشكل جيد وبسيط ومن ثم سيكون هناك طفرة فى المجاميع الكلية للطلاب مقارنة بالعامين الماضيين كأول دفعتين تخرجوا من الثانوية العامة وفق نظام التقييم الجديد.

وأوضحت المصادر، أن هناك لجان مشكلة لمراجعة أسئلة امتحانات الثانوية العامة وسوف يتم استبعاد الأسئلة غير المتزنة وفق مواصفة الامتحان وأيضا الجزئيات التى تحمل لغط أو تجعل الطالب فى حيرة أثناء الإجابة عنها والأسئلة غير المطابق للمواصفات وأى سؤال مكتوب بشكل خاطئ أو غامض أو يحمل إجابتين متشابهتين لدرجة التطابق أى سؤال ملوش إجابة واحدة محددة واضحة، كما سيتم منح الطالب درجات على اى خطوة صحيحة يقوم بها داخل كراسة الإجابة، مضيفة أن عودة الأسئلة المقالية أيضا سوق يسهم فى حصول الطلاب على درجة هذه الأسئلة خاصة أنها تمثل 15% من درجة كل مادة.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواعيد بدء امتحانات الثانوية العامة 2023، موضحة أنها تبدأ فى التاسعة صباحا، حيث تنطلق الاختبارات وفق ترتيب المواد فى جدول الامتحانات، بداية من 12 يونيو 2023 بالمواد غير المضافة للمجموع.

وأشارت الوزارة أن الامتحانات تبدأ 12 يونيو المقبل بمادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، والثلاثاء 13 يونيو مادتى الاقتصاد والاحصاء، والأحد 18 يونيو اللغة العربية والثلاثاء 20 يونيو المقبل اللغة الأجنبية الثانية والأحد 25 يونيو المقبل الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الطلاب يحصلون على إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023، اى يحصل للطلاب على 6 أيام إجازة قبل أداء امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ، حيث يستكمل الطلاب امتحانات الثانوية العامة بعد العودة من إجازة عيد الأضحى يوم الأحد 2 يوليو بمادتى الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

وتابعت الوزارة أنه يؤدى الطلاب يوم الثلاثاء 4 يوليو امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا لطلاب شعبة علمى رياضة والخميس 6 يوليو اللغة الأجنبية الأولى والأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، والثلاثاء 11 يوليو الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة والخميس 13 يوليو 2023، مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.