شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات قانونية تساعدك فى شراء قطعة أرض بدون مشاكل.. تعرفها عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى العديد من المواطنين بإنشاء منزل خاص بهم، ثم يعانون بعدها من النصب أو من الإجراءات والصعوبات التى تواجههم فى ذلك، وإذا كنت ترغب فى شراء قطعة أرض بغرض البناء، فهناك خطوات يجب عليك إتباعها، لتتجنب الصعوبات التى تواجه غير المتخصصين فى أعمال البناء والتعامل فى السوق العقارية.

-يجب أن يتأكد المشترى من شخصية البائع له وصفته، إذا كان وكيلًا عن البائع، أو ممثلًا لشركة بالإطلاع على إثبات شخصيته وصفته، والاحتفاظ بصورة منها.

-التأكد من صحة التوكيل وسريانه حتى تاريخ التعاقد بإرسال صورة رسمية حديثة منه.

-يجب أن يطلع على سند ملكية البائع ويتأكد من صحته بإحضار صورة رسمية حديثة منه.

-توافر شهادة سلبية عن التصرفات العقارية لقطعة الأرض.

-الاستعانة بمديريات المساحة والشهر العقارى والحصول على تقسيم معتمد بالأرض.

- الاستعانة بالإدارات الهندسية فى الأحياء أومجالس المدن التابع لها الأرض للتأكد من أن الأرض تصلح للبناء من عدمه.

- البعد عن الأراضى المملوكة لأجهزة المدن أو وزارة الإسكان أوالجهات الحكومية.

- إذا كان سند ملكية البائع مشهرًا بالشهر العقارى، أو السجل العينى، فإذا لم تكن الملكية مشهرة فيجب عليه مراجعة تسلسل ملكية البائع، حتى آخر عقد مشهر، وبحث إمكانية تسجيلها، وتكون هناك مخاطرة فى حالة عدم صحة أى عقد من العقود المسلسلة للملكية، من آخر، مشهر حتى عقد البائع له.