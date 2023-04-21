شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن الانقلاب الصيفى وموعد بداية فصل الصيف × 10 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقل من شهرين على انتهاء فصل الربيع رسميا وبداية فصل الصيف، وذلك بعد أن بدأ الربيع الإثنين 20 مارس ويستمر 92 يوما و17 ساعة و13 دقيقة، على أن يبدأ فصل الصيف الأربعاء 21 يونيو 2023 وطوله 93 يوما و13 ساعة و52 دقيقة.



وينشر ”الخليج 365” تفاصيل الانقلاب الصيفى وموعد فصل الصيف فى نقاط مبسطة كما يلى : وينشر ”الخليج 365” تفاصيل الانقلاب الصيفى وموعد فصل الصيف فى نقاط مبسطة كما يلى :

1- بعد الاعتدال الربيعي تستمر حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجياً .

2- يواصل ميل أشعة الشمس في الزيادة فيزداد طول النهار تدريجياً وينقص طول الليل.

3- يحدث العكس في نصف الكرة الجنوبي حتى تصبح أشعة الشمس عمودية تماماً على مدار السرطان (۲۳٫٥) درجة شمالاً حول يوم 21 من شهر يونية (الانقلاب الصيفي).

4- يحدث الصيف في نصف الكرة الشمالي، ويحدث الشتاء في نصف الكرة الجنوبي، وتصبح أحوال الكرة الأرضية خلال الانقلاب الصيفي.

5- وفي يوم الانقلاب الصيفي (۲۱) (يونية) يبلغ طول النهار أقصاه في نصف الكرة الشمالي

6- في هذا اليوم أيضاً لا تغرب الشمس بالنسبة إلى الأماكن الواقعة في المنطقة المتجمدة الشمالية خط) عرض ٣٣ ٦٦ فأكثر شمالاً) ويظل النهار لمدة ٢٤ ساعة

7- تسمى هذه الظاهرة ظاهرة شمس منتصف الليل (Midnight sun) وفي الوقت نفسه لا تشرق الشمس بالنسبة إلى الأماكن الواقعة في المنطقة المتجمدة الجنوبية خط عرض ٣٣ ٦٦ فأكثر جنوباً) فيسود الليل لمدة ٢٤ ساعة ، وعكس ذلك يحدث أثناء الانقلاب الشتوي

8- يبدأ فصل الصيف الأربعاء 21 يونيو 2023

9- يستمر فصل الصيف 93 يوما و 13 ساعة و 52 دقيقة

10- يبدأ الخريف 23 سبتمبر 2023، والشتاء 21 ديسمبر 2023.

ولتفسير سبب حدوث الفصول الأربعة، يأتى نتيجة وجود الشمس فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، فهذا المدار يعرف بدائرة البروج، ونتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وبالترتيب تكون الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف"

والشمس تدور فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوى بزاوية، قدرها 23 درجة و27 دقيقة وهى الزاوية نفسها التى يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودى على مستوى مدارها.

ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وفى فصل الشتاء تسقط أشعة الشمس متعامدة على مدار الجدى 23 درجة ونصف جنوباً وتكون أشعة الشمس شديدة الميل على نصف الكرة الشمالى وشبه عمودية على نصف الكرة الجنوبى فيما عدا مدار الجدي، ويقل طول النهار عن طول الليل فى نصف الكرة الشمالى.