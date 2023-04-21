شكرا لقرائتكم خبر عن 13 دولة تحتفل بأول أيام عيد الفطر غدا السبت.. المغرب وسلطنة عمان الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 13 دولة أعلنت السبت أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بعد ما تعذر ثبوت رؤية هلال شوال من قبل المسؤولين، مساء الخميس.

وذكرت عدة دول، بما فيها المغرب، سلطنة عمان، أستراليا، تايلاند، ماليزيا، الفلبين، اليابان، سنغافورة، إندونيسيا، والهند، بالإضافة إلى بروناي، وإيران، أن غداً السبت سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بناءً على الحسابات الفلكية وعدم رؤية هلال شهر شوال.

بينما احتفلت عدة دول، بحلول عيد الفطر المبارك، اليوم الجمعة، من بينها مصر، السعودية، الإمارات، قطر، البحرين، العراق، اليمن، الكويت، الأردن، لبنان، السودان، الجزائر، تونس، ليبيا، فلسطين، المملكة المتحدة، تركيا، أفغانستان، والولايات المتحدة الأمريكية.

كما أعلنت عدة دول، بما في ذلك أذربيجان، الدنمارك، فنلندا، إيطاليا، تركمانستان، وأوزبكستان، بالإضافة إلى أنجولا، كرواتيا، فرنسا، ألمانيا، وأيرلندا، عن احتفالها بأول أيام عيد الفطر المبارك اليوم الجمعة.