شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تفرق بين الفسيخ السليم والفاسد.. طبيبة بيطرية توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتاد المصريون تناول الأسماك المملحة بنوعيها "الفسيخ والرنجة" فى عيد الفطر، رغم ما تمثله تلك الأكلات من خطر كبير حال عدم توافر عدة أمور للحفاظ على جودة وسلامة الأسماك من الفساد، وتوضح الدكتورة سالى الفقى، طبيبة بيطرية،طرق التفرقة بين الفسيخ السليم والفاسد، وذلك من خلال:

1- لون جلد سمكة الفسيخ السليم لامعا و الجلد مشدود و غير مرتخي.

2- فى الفسيخ الفاسد الجلد غير لامع وعليه طبقه من المخاط.

3- سمكة الفسيخ السليم رائحتها طيبة ( ريحة الفسيخ العاديه) ، أما الفاسد فرائحته نتنه.

4- قوام سمكة الفسيخ السليم متماسكا ولا يمكن فصل الرقبة عن الجسم بسهولة، فى الفاسد يكون القوام غير متماسك .

5- خياشيم سمكة الفسيخ السليم حمراء اللون و وردية.

6- فى الفسيخ الفاسد الخياشيم بتكون تميل الى البني او الاسود .

7- عين سمكة الفسيخ السليم ذات بريق و لامعة و أن تكون حادة و غير غائرة .

8- فى الفسيخ الفاسد عكارة في عدسة العين والعين غير لامعة.

9- القشور فى الفسيخ السليم غير سهلة النزع، أما الفاسد تكون القشور سهلة النزع.

10- سمكة الفسيخ السليم تكون غير منتفخة، والفاسد تكون منتفخة.