شكرا لقرائتكم خبر عن "كهرباء القناة": رفع حالة الطوارئ طوال أيام عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر المهندس سامي أبو وردة رئيس شركة القناه لتوزيع الكهرباء رفع حالة الطوارئ القصوى بجميع قطاعات الشركة وتشكيل غرفة عمليات رئيسية برئاسته بديوان عام الشركة طوال أيام العيد الفطر المبارك لتأمين التغذية الكهربائية للمواطنين.

وأكد المهندس سامي أبو وردة رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه تقرر تشكيل غرف عمليات بكل قطاع من قطاعات الشركة برئاسه رئيس القطاع المختص ، موكدا أنه تقرر تواجد جميع العاملين بمراكز الشحن بكل هندسة كما تقرر تواجد جميع فرق الصيانة والأعطال.

و أضاف أبو وردة، أنه سيتم توفير سيارات مجهزة بأحدث الأجهزة وتوفير كافة المهمات و نشر عدد كبير من وحدات الديزل الطوارئ الكاتمه للصوت في كافة المحافظات الواقعه في نطاق عمل الشركة ، لافتا إلى أنه سيتم متابعة كافة القطاعات لحظة بلحظة.