شكرا لقرائتكم خبر عن "القوى العاملة" في 7 أيام: فرص عمل.. وعودة مستحقات عمالة مصرية في الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة القوى العاملة اليوم الجمعة "إنفوجراف" بشأن حصادها خلال الـ7 أيام الماضية، والذي رصدت فيه لقاء وزير القوى العاملة حسن شحاتة مع رئيس مجلس إدارة شركة سامسونج مصر، لبحث سبل التعاون فيما يخص توفير فرص عمل للشباب ، وكذلك توفير فرص عمل فى محافظتى الاسماعيلية والشرقية قدمتها الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة ، وتحصيل مستحقات عمالة مصرية في كل من الاردن والإمارات ،كما أن مديريات القوى العاملة بالمحافظات واصلت تنفيذ خطة تدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل،وكذلك المشاركة في المفاوضات الجماعية الناجحة من أجل تعزيز علاقات العمل وزيادة الإنتاج ، وهنأ الوزير جميع العاملين بعيد الفطر . إلى التفاصيل ..

وفي ختام الأسبوع قام وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بجولة في مبنى الوزارة ، التقى خلالها بالعاملين بالديوان العام ، داخل مكاتبهم ،مقدما لهم التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ، متمنياً ان يعيده الله عليهم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات ، ومؤكداً خلالها على أهمية العمل والإجتهاد من أجل تحقيق خطط الوزارة وسياستها فى توفير أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين، وتفعيل كافة آليات العمل والارتقاء بمنظومته الرقمية التى تسعى الوزارة لتحقيقها فى إطار إستراتيجية مصر للتحول الرقمى والتنمية المستدامة 2030، وحث "الوزير" كافة العاملين داخل ديوان عام الوزارة على استمرار الجهد والعطاء ، خاصة وأن هذه المناسبة ترسخ فى النفوس قيم العمل الجاد وحسن الجزاء ، وذلك لتحقيق رؤية ورسالة الوزارة فى مختلف مجالات العمل سواء فى التشغيل وتوفير فرص العمل ، او التدريب المهنى ، والسلامة والصحة المهنية وغيرها من الأنشطة والخدمات التي تقدمها الوزارة للوطن والمواطن ..

*"سامسونج مصر":

إلتقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة بديوان عام "الوزارة" وفداً من إدارة شركة سامسونج مصر برئاسة جون سو جونج رئيس مجلس الإدارة، ورحب الوزير حسن شحاتة بالتعاون مع الشركة،ووجه الإدارات المُختصة بالإستجابة لطلب إدارة سامسونج مصر بزيارة "الشركة" للوقوف على أوجه التعاون خاصة فيما يَخص ملف التدريب المهني وتبادل الخبرات ،والتعاون في توفير فرص العمل التي تطلبها في ظل توسعاتها الجديدة..وقال "الوزير" أن الوزارة حريصة أيضاً على تقديم كافة أشكال التعاون لمساندة كافة المشروعات الإستثمارية المحلية والأجنبية التي توفر فرص العمل،وتساند هيكل الصادرات المصرية..

*نشرة التوظيف :

أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها عن تلقيها طلبات من 55 شركة قطاع خاص في 8 محافظات لشغل 1415 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه شهريا ، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي،وذلك للتقديم عليها خلال شهر ي ابريل ومايو 2023..وخلال الأسبوع أيضا أعلنت الوزارة عن عن توفير 90 فرصة عمل بفروع شركة أمان لتمويل المشروعات محافظتي الشرقية والإسماعيلية، للعمل بوظيفة أخصائى مسؤول ائتمان، ومسؤول مبيعات، للشباب من الجنسين براتب يبدأ من 3000 جنيه، بالإضافة إلى الحوافز والبدلات،وتأمين صحي واجتماعي، وتأمين على الحياة، وتعقد المقابلات الشخصية بمقرات تلك الشركة في المحافظتين، يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، بتوفير فرص عمل حقيقية ولائقة للشباب من الجنسين ودخولهم سوق العمل من خلالها والاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم وتوفير افضل الخدمات الممكنة لهم.

*عمالنا في الخارج :

وأعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها عن أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، تابع مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن- استكمالا لما تم تحويله سابقا- عملية تحويل القائمة الـ 122 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 49 عاملاً مصرياً لدى "المؤسسة" غادروا عمان نهائيا..وفي نفس السياق

تلقت وزارة القوى العاملة، تقريراً من مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات، بشأن الحصول على مستحقات ورثة المواطن أ .ع . ا .ع المتوفى خلال عمله في منذ عام 2021، ومستحقات المواطن أحمد .ع .م. ح والذي أرسل يلتمس المساعدة في الحصول على مستحقاته من الرواتب المتأخرة لدى صاحب العمل، والتي بلغت إجماليها اكثر من 57 الف درهم إماراتي، وذلك في اطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة لتقديم الدعم والمساعدة لأبناء الجالية المصرية بدولة الامارات العربية والحصول على مستحقاتهم المتأخرة لدى جهات عملهم داخل الدولة.