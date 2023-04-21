شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تحدد محذوفات منهج العربي والفلسفة والمنطق للثانوية العامة لطلبة الدمج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأجزاء المحذوفة من منهج اللغة العربية والفلسفة والمنطق للثانوية العامة 2023 للطلاب ذوي الإعاقة المدمجين، وذلك في إطار حرص الوزارة على مصلحة أبنائنا الطلاب وتخفيفاً على الطلاب ذوي الإعاقة المدمجين.

الأجزاء المحذوفة من اللغة العربية للثانوية العامة الدمج

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، المحذوفات من منهج اللغة العربية للثانوية العامة 2023 لطلاب الدمج وهي كالتالي:-

- القراءة : إرادة التغيير .

- القصة: الجزء الثاني.

- النحو: الوحدة السادسة والسابعة .

-الأدب : المسرحية، المقال، الرواية والمدرسة الواقعة.

- النصوص: -

- النسور.

- الأبيان (8:15) من نص غربة وحنين.

- الأبيات (10 :19) من نص المساء .

- التكافل الاجتماعي من قوله (كانت جزيرة العرب إلي أخر النص).

- رثاء أمي المقطع الثالث والرابع.

- أهواك يا وطني من قول الشاعر (مهما استبد الليل ) إلي أخر النص.

- من أنت يا نقسي؟

- الكنيسة نورت من قوله (ومع ذلك المحمر ) إلي أخر النص.

وبشأن المحذوفات الخاصة بطلاب الدمج جميع الفئات في مادة الفلسفة والمنطق للثانوية العامة 2023، وذلك في إطار حرص الوزارة على مصلحة أبنائنا الطلاب وتخفيفا على الطلاب ذوي الإعاقة المدمجين.

الفلسفة

الموضوع الأول : ( الفلسفة وقضايا البينة)

- صفحة 4 المعنى اللغوي - المعني الاصطلاحي فقط.

- صفحة 7 حذف بالكامل .

- صفحة 13 المبادئ الثمانية للأيكولوجيا العميقة.

- صفحة 14، 15 بالكامل.

صفحة 18- 19 بالكامل .

الموضوع الثاني: (رؤية الفلسفة للأخلاق البيولوجية والطبية).

- صفحة 22 الطابع الفلسفي للفكر البيوتيقي فقط

- صفحة 24، ص 25 ، ص 26 بالكامل .

- صفحة 29، ص 30 ، 31 بالكامل .

الموضوع الثالث (الفلسفة وأخلاقيات المهنة)

- ص 33 بداية من الفريق الأول حتى نهاية الفريق الثالث.

- صفحة 34 ثالثا : تفعيل الالزام الخلقي وتطبيق الالتزام المهني.

- صفحة 35 بالكامل .

صقحة 39 سابقا : الواجب المهني للفيلسوف في الحفاظ على الهوية الثقافية للمجتمع.

صفخة ٤٣ حذف آدم سميث فقط .

الموضوع الرابع (التفلسف وعلاقته بالقيم)

- صفحة 48 ثالثا : التفلسف علاقته بالقيم .

- صفحة 50 نظريات الحقيقة الجدول فقط

- صفحة 52 بداية من أهم اقوال الفلاسفة والمفكرين التي تجسد قيمة الحرية حتى المعنى الاشتقاقى.

المنطق

- الموضوع الأول : (الاستدلال الاستقرائي وتطبيقه في العلوم الطبيعية).

- ص 57 بالكامل .

- ص 58 بداية من ثانياً: الاستنباط والاستقراء في التفسير التقليدي حتى نهاية الصفحة.

- ص 59 بداية من ثالثاً : الحجج الاستنباطية والاستقرائية في التفسير التقليدي والمعاصر.

- ص 60-61-62-63-64-65- 66بالكامل .

- ص 74- 75-76 تحذف الامثلة فقط فى طرق التحقق من صحة الفروض عند مل .

- الموضوع الثاني : ( معنى الاستنباط وتطبيقه في العلوم الصورية)

- ص 81 بداية من ثانيا : الحجج الاستنباطية وص 82 -83-84-85 بالكامل .

- الموضوع الثالث ( التكامل بين المنهج الاستقرائي والمنهج الاستنباطي)

- صفحة ٨٦ ، ٨٧ بالكامل .

- الموضوع الرابع ( المنطق وتكنولوجيا الاتصال )

- صفحة 98- 99 رابعا الأساس المنطقي للحاسوب + دور المنطق في تطوير الحاسوب .

- صفحة 101 دور المنطق في تمثيل المعرفة فقط.