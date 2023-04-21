شكرا لقرائتكم خبر عن اقبال كبير على الحديقة الدولة فى أول أيام العيد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحديقة الدولية بمدينة نصر إقبالا كبيرا من الجمهور، حيث تم تخصيص برامج ترفيهية للأطفال منها فقرات الدى جى والأراجوز وقطار الطفطف، كما استقبلت حديقة الحيوان المصغرة بالحديقة الأطفال وكذلك مدينتى الألعاب الترفيهية بالحديقة والألعاب المائية.

وبدوره أكد اللواء محمد سلطان رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة بالقاهرة، أن تذاكر الحدائق لم يتم رفعها كما هي 10 جنيهات للحدائق المتخصصة، مشيرا إلى أن كافة الحدائق استعدت لاستقبال الزائرين في العيد، كما تم صيانة المسطحات الخضراء والألعاب الترفيهية، وإعداد برامج للأطفال خلال أيام العيد.

ومن جانبه أكد محافظ القاهرة أن العاصمة رفعت درجة الاستعداد القصوي بكافة الأحياء ومديريات الخدمات وألغت الإجازات طوال أيام عيد الفطر المبارك.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة طوال إجازة العيد كما تم ربطها بغرف عمليات المديريات الخدمية والأحياء لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين بيسر وسهولة مشيرًا إلى أن المواطنين يمكنهم التواصل مع غرفة العمليات المركزية على رقمى الخط الساخن 15496 ، و114 للابلاغ عن أى مشكلات فى الخدمات قد تواجههم للعمل على حلها على الفور .